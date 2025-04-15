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15 апреля, 10:33

Полицейские Финляндии впервые за почти 50 лет массово оставили службу и начали бастовать

Yle: В Финляндии полицейские из-за зарплат начали первую с 1976 года забастовку

Фото © Shutterstock / FOTODOM / SariMe

Фото © Shutterstock / FOTODOM / SariMe

В Финляндии впервые за почти 50 лет проходит забастовка сотрудников полиции, правоохранительные органы вышли на митинги из-за проблем с повышением зарплат, сообщил телерадиовещатель Yle. Последний раз в стране подобная акция проходила в 1976 году.

«Сегодня в Западной Уусимаа (область на юге Финляндии, — Прим. Life.ru) началась двухдневная забастовка сотрудников полиции», — указано в материале.

Трудовая акция повлияет на все подразделения полицейского управления Западной Уусимаа и приведёт к ограничениям в работе тюрем в Вантаа и Хэмеэнлинне.

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Ранее в Финляндии проходила подобная акция из-за низких заработных плат. В конец марта на митинги вышли работники пивоварен — сотрудники крупнейших заводов, таких как Hartwall, Olvi и Sinebrychoff. В митингах приняли участие около тысячи человек.

Наталья Афонина
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