Полицейские Финляндии впервые за почти 50 лет массово оставили службу и начали бастовать
Yle: В Финляндии полицейские из-за зарплат начали первую с 1976 года забастовку
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В Финляндии впервые за почти 50 лет проходит забастовка сотрудников полиции, правоохранительные органы вышли на митинги из-за проблем с повышением зарплат, сообщил телерадиовещатель Yle. Последний раз в стране подобная акция проходила в 1976 году.
«Сегодня в Западной Уусимаа (область на юге Финляндии, — Прим. Life.ru) началась двухдневная забастовка сотрудников полиции», — указано в материале.
Трудовая акция повлияет на все подразделения полицейского управления Западной Уусимаа и приведёт к ограничениям в работе тюрем в Вантаа и Хэмеэнлинне.
Ранее в Финляндии проходила подобная акция из-за низких заработных плат. В конец марта на митинги вышли работники пивоварен — сотрудники крупнейших заводов, таких как Hartwall, Olvi и Sinebrychoff. В митингах приняли участие около тысячи человек.