Публиковала тревожные посты: В Петербурге пятые сутки ищут актрису Стасю Кренц
Mash: В Петербурге пропала актриса Стася Кренц
Анастасия Кренц. Обложка © VK/Анастасия Кренц
В Петербурге пропала актриса Анастасия (Стася) Кренц. С ней нет связи с 11 апреля, правоохранители и добровольцы ищут её пятые сутки. Выпускница екатеринбургского театрального института, известная по работам в «Театре ненормативной пластики», вышла из дома в Невском районе и перестала выходить на связь, сообщает Mash.
Особую тревогу у близких вызывают последние публикации Анастасии в соцсетях, где она писала о крайнем эмоциональном истощении и фаталистических настроениях. Её супруг, подавший заявление о пропаже, сообщил, что при попытке дозвониться трубку взял неизвестный мужчина, утверждавший, что нашёл телефон возле отеля «Англетер». Однако устройство так и не было передано в полицию, а номер вскоре стал недоступен.
В ночь на 16 апреля друзья заметили активность в аккаунте пропавшей — страница появилась в Сети, но никаких сообщений от самой Стаси не поступало. Коллеги актрисы организовали масштабные поиски с распространением ориентировок по всему городу.
Полиция проверяет несколько версий произошедшего, включая как добровольный уход, так и возможное криминальное происшествие. Стася Кренц была одета в чёрную кожаную куртку, тёмные джинсы и белые кроссовки. Приметы: рост около 170 см, стройного телосложения, короткие каштановые волосы, на левой руке татуировка с цитатой из Бродского.
К слову, ежегодно в нашей стране подаётся около 45 тысяч заявлений о пропаже детей, в их поисках участвуют не только спасатели и правоохранители, но и сотни неравнодушных россиян. Life.ru провёл расследование и узнал, что мотивирует добровольцев помогать и сколько пропавших ребят в среднем за год находит один волонтёр.