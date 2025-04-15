Публиковала тревожные посты: В Петербурге пятые сутки ищут актрису Стасю Кренц

В Петербурге пропала актриса Анастасия (Стася) Кренц. С ней нет связи с 11 апреля, правоохранители и добровольцы ищут её пятые сутки. Выпускница екатеринбургского театрального института, известная по работам в «Театре ненормативной пластики», вышла из дома в Невском районе и перестала выходить на связь, сообщает Mash.

Особую тревогу у близких вызывают последние публикации Анастасии в соцсетях, где она писала о крайнем эмоциональном истощении и фаталистических настроениях. Её супруг, подавший заявление о пропаже, сообщил, что при попытке дозвониться трубку взял неизвестный мужчина, утверждавший, что нашёл телефон возле отеля «Англетер». Однако устройство так и не было передано в полицию, а номер вскоре стал недоступен.

В ночь на 16 апреля друзья заметили активность в аккаунте пропавшей — страница появилась в Сети, но никаких сообщений от самой Стаси не поступало. Коллеги актрисы организовали масштабные поиски с распространением ориентировок по всему городу.

Полиция проверяет несколько версий произошедшего, включая как добровольный уход, так и возможное криминальное происшествие. Стася Кренц была одета в чёрную кожаную куртку, тёмные джинсы и белые кроссовки. Приметы: рост около 170 см, стройного телосложения, короткие каштановые волосы, на левой руке татуировка с цитатой из Бродского.