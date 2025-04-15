Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 11:46

Посольство России в Стокгольме подверглось 11 нападению с начала года

РФ направила ноту в МИД Швеции из-за очередного акта вандализма у посольства

Обложка © Unsplash

Обложка © Unsplash

Перед входом в Посольство России в Стокгольме неизвестные вылили ёмкости с краской. О случившемся сообщили в самом ведомстве. Там подчеркнули, что за последний год это уже 11-й акт вандализма в отношении дипмиссии, при этом расследование шведских правоохранителей не приносит результатов.

«На асфальт перед центральным входом в служебное здание дипмиссии, а также перед жилым комплексом на её территории (где также расположена школа при Посольстве) были сброшены ёмкости с краской. Посольство незамедлительно информировало шведскую полицию о случившемся», — говорится в заявлении дипмиссии.

Российские дипломаты направили в МИД Швеции ноту с требованием надлежащим образом обеспечить неприкосновенность и безопасность представительства РФ. Российская сторона допустила, что вандализм имеет политическую подоплёку.

Стало известно о планах Латвии по массовому сносу военных мемориалов
Стало известно о планах Латвии по массовому сносу военных мемориалов

Ранее Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Эстонии в Москве Яну Ванамельдер, выразив демарш в связи с очередным актом вандализма на Таллинском военном кладбище.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • швеция
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar