Посольство России в Стокгольме подверглось 11 нападению с начала года

Перед входом в Посольство России в Стокгольме неизвестные вылили ёмкости с краской. О случившемся сообщили в самом ведомстве. Там подчеркнули, что за последний год это уже 11-й акт вандализма в отношении дипмиссии, при этом расследование шведских правоохранителей не приносит результатов.

«На асфальт перед центральным входом в служебное здание дипмиссии, а также перед жилым комплексом на её территории (где также расположена школа при Посольстве) были сброшены ёмкости с краской. Посольство незамедлительно информировало шведскую полицию о случившемся», — говорится в заявлении дипмиссии.

Российские дипломаты направили в МИД Швеции ноту с требованием надлежащим образом обеспечить неприкосновенность и безопасность представительства РФ. Российская сторона допустила, что вандализм имеет политическую подоплёку.