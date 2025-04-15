Посольство России в Стокгольме подверглось 11 нападению с начала года
РФ направила ноту в МИД Швеции из-за очередного акта вандализма у посольства
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Перед входом в Посольство России в Стокгольме неизвестные вылили ёмкости с краской. О случившемся сообщили в самом ведомстве. Там подчеркнули, что за последний год это уже 11-й акт вандализма в отношении дипмиссии, при этом расследование шведских правоохранителей не приносит результатов.
«На асфальт перед центральным входом в служебное здание дипмиссии, а также перед жилым комплексом на её территории (где также расположена школа при Посольстве) были сброшены ёмкости с краской. Посольство незамедлительно информировало шведскую полицию о случившемся», — говорится в заявлении дипмиссии.
Российские дипломаты направили в МИД Швеции ноту с требованием надлежащим образом обеспечить неприкосновенность и безопасность представительства РФ. Российская сторона допустила, что вандализм имеет политическую подоплёку.
Ранее Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Эстонии в Москве Яну Ванамельдер, выразив демарш в связи с очередным актом вандализма на Таллинском военном кладбище.