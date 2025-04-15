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15 апреля, 12:14

Идеальные пирамиды: Сбылось «‎пророчество» Дивы Плавалагуны из «Пятого элемента»

NTK: В Турции врачи извлекли из мочевого пузыря пациента камни в форме пирамид

Кадр из фильма «Пятый элемент» © kinopoisk

Кадр из фильма «Пятый элемент» © kinopoisk

В Турции врачи обнаружили у пациента камни в мочевом пузыре, имеющие форму пирамид и весом около двух килограммов. Необычную находку выявили у пациента в городе Тарсус, расположенном в провинции Мерсин, сообщает издание Need To Know (NTK). Турецкие урологи опубликовали фотографии в медицинском журнале.

Камни в мочевом пузыре, имеющие форму пирамид. Фото © Jam Press

Камни в мочевом пузыре, имеющие форму пирамид. Фото © Jam Press

40-летний мужчина обратился в медицинское учреждение с жалобами на неисправность катетера, который он использовал с детства после перенесённой операции. У него не было никаких болей, повышения температуры или других признаков инфекции.

Пациенту провели ультразвуковое исследование мочевого пузыря и нашли шесть крупных камней: пять из них имели пирамидальную форму, а один — кубическую. В ходе операции врачи воссоздали сцену с Дивой Плавалагуной в фильме «Пятый элемент», достав из пациента камни в виде идеальных пирамид. К счастью, мужчина судьбу певицы не повторил. Он провёл в больнице десять дней, последующие обследования уже не показали появления новых камней, в связи с чем его выписали.

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Наталья Афонина
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