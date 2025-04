Идеальные пирамиды: Сбылось «‎пророчество» Дивы Плавалагуны из «Пятого элемента»

В Турции врачи обнаружили у пациента камни в мочевом пузыре, имеющие форму пирамид и весом около двух килограммов. Необычную находку выявили у пациента в городе Тарсус, расположенном в провинции Мерсин, сообщает издание Need To Know (NTK). Турецкие урологи опубликовали фотографии в медицинском журнале.