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Регион
15 апреля, 12:44

Экс-чиновник Минсельхоза Казахстана проиграл государственную субсидию на малину в казино

Бывшего чиновника Минсельхоза Казахстана арестовали за растрату гос. субсидий

В Казахстане задержали бывшего директора департамента цифровизации и госуслуг Министерства сельского хозяйства Бауыржана Аимбетова по делу о хищении государственной субсидии, предназначенной для закупки саженцев малины. Часть этих средств экс-депутат из Алматинской области Бекет Абишев проиграл в казино, сообщило Агентство по финансовому мониторингу страны.

«В 2018-2022 годах Аимбетов принимал активное участие в мошенничестве при получении субсидий в Жамбылской и Туркестанской областях. Абишев и Аимбетов, используя электронные цифровые подписи 29 крестьянских хозяйств и документы о фиктивной поставке саженцев элитного сорта малины, получили субсидии на общую сумму более 1,5 млрд тенге», — указали там.

В итоге экс-чиновника из Минсельхоза арестовали на два месяца.

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Ранее в Москве был арестован бывший первый зампред правительства Коми Антон Виноградов. Чиновника подозревают в получении значительной взятки. Басманный суд столицы принял решение о его аресте на срок в 30 дней.

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Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Александра Мышляева
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