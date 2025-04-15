Экс-чиновник Минсельхоза Казахстана проиграл государственную субсидию на малину в казино

В Казахстане задержали бывшего директора департамента цифровизации и госуслуг Министерства сельского хозяйства Бауыржана Аимбетова по делу о хищении государственной субсидии, предназначенной для закупки саженцев малины. Часть этих средств экс-депутат из Алматинской области Бекет Абишев проиграл в казино, сообщило Агентство по финансовому мониторингу страны.

«В 2018-2022 годах Аимбетов принимал активное участие в мошенничестве при получении субсидий в Жамбылской и Туркестанской областях. Абишев и Аимбетов, используя электронные цифровые подписи 29 крестьянских хозяйств и документы о фиктивной поставке саженцев элитного сорта малины, получили субсидии на общую сумму более 1,5 млрд тенге», — указали там.

В итоге экс-чиновника из Минсельхоза арестовали на два месяца.