Овечкин заработал $161,7 млн и стал самым богатым хоккеистом в истории НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Национальной хоккейной лиги. Согласно данным статистического портала Sportrac, за свою карьеру в НХЛ, начавшуюся в сезоне 2005/06, нападающий заработал 161,72 миллиона долларов. Его текущий контракт с клубом действует до конца сезона 2025/26 и принесёт ему ещё 9,5 млн, что доведёт общую сумму карьерных заработков до суммы в 171,2 миллиона.