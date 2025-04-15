Овечкин заработал $161,7 млн и стал самым богатым хоккеистом в истории НХЛ
Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Национальной хоккейной лиги. Согласно данным статистического портала Sportrac, за свою карьеру в НХЛ, начавшуюся в сезоне 2005/06, нападающий заработал 161,72 миллиона долларов. Его текущий контракт с клубом действует до конца сезона 2025/26 и принесёт ему ещё 9,5 млн, что доведёт общую сумму карьерных заработков до суммы в 171,2 миллиона.
Канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби занимает второе место в этом рейтинге с 155,89 миллиона долларов. К моменту завершения своего контракта эта сумма достигнет 173,29 миллиона. Третью строчку занимает партнёр Кросби по команде, российский хоккеист Евгений Малкин, заработавший на данный момент 146,87 миллиона долларов. По окончании действующего соглашения его общий доход составит 151,67 млн.
Life.ru рассказывал, что недавно «Вашингтон Кэпиталз» потерпел самое крупное поражение за весь сезон. Клуб уступил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0:7. Что примечательно, что сам Александр Овечкин пропустил этот выездной матч, взяв небольшой перерыв на отдых.