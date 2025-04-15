Почти Атлантида: На видео сняли заплыв «человека-подлодки‎» по затопленной Махачкале

Республика Дагестан превратилась в большую лужу в результате обильных осадков. Махачкалу затопило настолько, что люди бросают машины и плывут по сильнейшему течению прямо в одежде по проезжей части. Telegram-канал SHOT поделился кадрами.

Улицы Махачкалы затопило в результате сильных дождей. Видео © SHOT

Из-за ливней на дорогах образовались крупные пробки, но жители не теряют надежды добраться до работы и дома. Один из наиболее отчаянных жителей отправился по делам вплавь. «Человека-подлодку» очевидцы подначивали криками. Дожди не прекращались всю ночь и продолжатся ещё и завтра, 16 апреля. Региональное МЧС предупредило граждан о сильных осадках и затруднительном движении на дорогах.