Почти Атлантида: На видео сняли заплыв «человека-подлодки» по затопленной Махачкале
SHOT: Сильные ливни привели к потопу в Махачкале, люди плывут по дорогам
Республика Дагестан превратилась в большую лужу в результате обильных осадков. Махачкалу затопило настолько, что люди бросают машины и плывут по сильнейшему течению прямо в одежде по проезжей части. Telegram-канал SHOT поделился кадрами.
Улицы Махачкалы затопило в результате сильных дождей. Видео © SHOT
Из-за ливней на дорогах образовались крупные пробки, но жители не теряют надежды добраться до работы и дома. Один из наиболее отчаянных жителей отправился по делам вплавь. «Человека-подлодку» очевидцы подначивали криками. Дожди не прекращались всю ночь и продолжатся ещё и завтра, 16 апреля. Региональное МЧС предупредило граждан о сильных осадках и затруднительном движении на дорогах.
Ранее Life.ru рассказал о сильных ливнях которые прошли в Сочи. В результате обильных осадков в городе затопило палаточный лагерь, 19 человек были эвакуированы, в том числе 10 детей. Всех членов туротряда перевезли в безопасное место.