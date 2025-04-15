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15 апреля, 12:53

В Совфеде поддержали закон о расширении оснований для признания иноагентом

Комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству поддержал законопроект, согласно которому расширяются основания для признания иноагентами. Документ был разработан группой депутатов Госдумы.

Если поправки примут, то признавать иноагентами можно будет лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых Россия не состоит, если они направлены против безопасности государства. Также статус иноагента затронет граждан, занимающихся вовлечением россиян в сбор и распространение военно-технической информации.

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Ранее на пленарном заседании Государственной Думы уже был одобрен соответствующий законопроект, который вводит признание иноагентами лиц, взаимодействующих с международными организациями, не входящими в состав России. Инициаторами выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Татьяна Миссуми
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