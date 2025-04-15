В Совфеде поддержали закон о расширении оснований для признания иноагентом

Комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству поддержал законопроект, согласно которому расширяются основания для признания иноагентами. Документ был разработан группой депутатов Госдумы.

Если поправки примут, то признавать иноагентами можно будет лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых Россия не состоит, если они направлены против безопасности государства. Также статус иноагента затронет граждан, занимающихся вовлечением россиян в сбор и распространение военно-технической информации.