Госдума приняла закон об иноагентах, помогающих зарубежным организациям

На пленарном заседании Государственной Думы был одобрен законопроект, который вводит признание иноагентами лиц, взаимодействующих с международными организациями, не входящими в состав России. Инициаторами выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, его заместитель Ирина Яровая, а также лидеры фракций «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия - За правду» и ЛДПР — в общей сложности 400 депутатов.

Данный законопроект предполагает, что статус иноагента может быть присвоен тем, кто содействует в реализации решений международных организаций, не имеющих отношения к России (например, Международного уголовного суда), или иностранным государственным органам, если их действия угрожают безопасности страны. Кроме того, иноагентами могут быть признаны лица, вовлекающие граждан в сбор информации о военно-технической деятельности, которая может быть использована против государства, а также участвующие в распространении таких материалов.