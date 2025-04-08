Госдума приняла закон об иноагентах, помогающих зарубежным организациям
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На пленарном заседании Государственной Думы был одобрен законопроект, который вводит признание иноагентами лиц, взаимодействующих с международными организациями, не входящими в состав России. Инициаторами выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, его заместитель Ирина Яровая, а также лидеры фракций «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия - За правду» и ЛДПР — в общей сложности 400 депутатов.
Данный законопроект предполагает, что статус иноагента может быть присвоен тем, кто содействует в реализации решений международных организаций, не имеющих отношения к России (например, Международного уголовного суда), или иностранным государственным органам, если их действия угрожают безопасности страны. Кроме того, иноагентами могут быть признаны лица, вовлекающие граждан в сбор информации о военно-технической деятельности, которая может быть использована против государства, а также участвующие в распространении таких материалов.
Ирина Яровая отметила, что Госдума действует единодушно, отражая сплоченность многонационального народа России и поддержку со стороны военнослужащих и президента. Она подчеркнула, что предложенные меры направлены на установление ответственности для тех, кто нарушает безопасность и права граждан.
Кстати, про нынешних иноагентах. Ранее минюст внёс в реестр писательницу Боссарт* и политолога Обухова*. А вот юморист Слепаков* захотел добиться снижения иноагентского штрафа за посты, но у него ничего не получилось.
* Признаны Минюстом России иностранным агентом.