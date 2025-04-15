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15 апреля, 13:43

Настигший рыбу мор напугал жителей Омской области

Половодье выбросило огромное количество рыбы на берег в Омской области

Весеннее половодье принесло необычное зрелище на берега водоёмов Омской области — огромное количество рыбы оказалось на мелководье. Местные жители, вооружившись подручной тарой, массово вышли собирать дары природы, стоя буквально по щиколотку в рыбе.

Мёртвая рыба на берегах озера Круглое близ деревни Верблюжье в Омской области. Видео © VK / Регион 55 | ЧС Омск

Как пояснил рыбинспектор Сергей Ляшук, это естественный процесс: при весеннем подъёме воды рыба устремилась к прогретым, богатым кислородом берегам, а при резком спаде уровня оказалась в ловушке среди прибрежных зарослей.

«Речь идёт, конечно, не о тоннах, а о килограммах рыбы. В основном это был карась. Весной, когда произошёл подъём воды, рыба устремилась в тёплые, богатые кислородом прибрежные воды. Но затем произошёл спад, и рыба запуталась в камышах», — рассказал он в беседе с kp.ru.

Однако основная масса карасей не погибла. На место после распространения ролика в Сети выехал рыбинспектор Черлакского района. К тому моменту практически вся рыба уплыла.

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Напомним, накануне стало известно об аналогичной ситуации в Курганской области, где к берегам тоже прибило множество карасей. На тот момент власти региона не комментировали ситуацию, но, предположительно, причина та же — половодье.

Обложка ©

VK / Регион 55 | ЧС Омск

Юрий Лысенко
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