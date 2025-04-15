Настигший рыбу мор напугал жителей Омской области

Весеннее половодье принесло необычное зрелище на берега водоёмов Омской области — огромное количество рыбы оказалось на мелководье. Местные жители, вооружившись подручной тарой, массово вышли собирать дары природы, стоя буквально по щиколотку в рыбе.

Мёртвая рыба на берегах озера Круглое близ деревни Верблюжье в Омской области. Видео © VK / Регион 55 | ЧС Омск

Как пояснил рыбинспектор Сергей Ляшук, это естественный процесс: при весеннем подъёме воды рыба устремилась к прогретым, богатым кислородом берегам, а при резком спаде уровня оказалась в ловушке среди прибрежных зарослей.

«Речь идёт, конечно, не о тоннах, а о килограммах рыбы. В основном это был карась. Весной, когда произошёл подъём воды, рыба устремилась в тёплые, богатые кислородом прибрежные воды. Но затем произошёл спад, и рыба запуталась в камышах», — рассказал он в беседе с kp.ru.