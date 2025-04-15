В рядах ВСУ воюют тысячи колумбийских наёмников, которых заманили в Иностранный легион зарплатой минимум от 3 тысяч долларов. О том, с чем приходится сталкиваться наймитам на Украине, рассказал один из вернувшихся на родину бойцов Карлос Моралес в интервью газете Tagesspiegel по видеосвязи.

Сейчас наёмник пытается забыть увиденное за время боевых действий. Одним из самых жутких его воспоминаний Моралес назвал множество безжизненных тел солдат, которые он и его товарищи находили во время своих разведывательных вылазок. По его словам, трупы их товарищей из ВСУ просто валяются там, потому что никто не позаботился об их вывозе. Сам Моралес следил за передвижением Российской армии и докладывал украинским генералам. За это ему платили около 1800 долларов США вместо обещанных трёх тысяч. Спустя полгода ему пришлось вернуться на родину из-за заболевшей раком мамы.

«Она спасла меня. Иначе он сам мог бы погибнуть на далёкой битве», — говорит Моралес.

А вот Сьомара Васкес так и не дождалась с Украины своего сына Вильмера Мартинеса Васкеса, который отправился на Украину летом 2023 года для участия в боевых действиях. Мать признаётся, что уже смирилась с гибелью сына, но не может смириться с тем, что ей не отдают его тело – останки наёмника всё ещё «в холодной комнате в Киеве».