В российских магазинах найдены сосиски с опасным «мясным клеем» и колбаса с антибиотиками
SHOT ПРОВЕРКА: Сосиски с «мясным клеем» и колбаса с антибиотиками найдены в РФ
Полки магазина. Обложка © freepik
В России сразу несколько производителей продуктов питания оказались в центре скандала после проведённого исследования агентами SHOT ПРОВЕРКА. В продукции нашли трансглютаминаза, которая известна как мясной клей, и опасные антибиотики.
Режим усиленного лабораторного контроля ввели по адресам пяти производителей, которые поставляют товар в магазины и соцучреждения. Так, в сосисках Лыткаринского мясоперерабатывающего завода, расположенного в Московской области, обнаружен «мясной клей», а в варёной колбасе от крестьянского хозяйства Макарова — антибиотик клорсулон. А экспертиза творога Вологодского молочного комбината показала наличие в нём дрожжей, которые могут вызвать у потребителей аллергию и расстройство ЖКТ.
Отступления от производительных норм найдены в продукции «Сохраним традиции» (консервы), у Гатчинского мясокомбината и у «Cибирских мясных продуктов». Превышены показатели добавок в мёде от компании «Апидей». Некачественным также признано молоко марки «Фирма Калория». А консервы из свинины от Армавирского мясоконсервного комбината вообще могут погубить здоровье человека, так как в них найдены остатки лекарств. Авторы SHOT ПРОВЕРКА побывали в магазинах «Светофор» и «Лента», вся информация о небезопасной продукции передана в соответствующие ведомства.
Ранее сообщалось, что в России хотят запретить рекламу фастфуда и вредных снеков, так как сограждане всё чаще покупают опасные продукты, а это влечёт увеличение числа людей, страдающих ожирением. Например, на полезные продукты было потрачено в 2024 году 63 миллиарда рублей, а на кондитерские изделия, расположенные возле касс, — 366 миллиардов. На чипсы потратили 240 миллиардов рублей, а на энергетики — 255 миллиардов.