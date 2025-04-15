В российских магазинах найдены сосиски с опасным «‎мясным клеем» и колбаса с антибиотиками

В России сразу несколько производителей продуктов питания оказались в центре скандала после проведённого исследования агентами SHOT ПРОВЕРКА. В продукции нашли трансглютаминаза, которая известна как мясной клей, и опасные антибиотики.

Режим усиленного лабораторного контроля ввели по адресам пяти производителей, которые поставляют товар в магазины и соцучреждения. Так, в сосисках Лыткаринского мясоперерабатывающего завода, расположенного в Московской области, обнаружен «мясной клей», а в варёной колбасе от крестьянского хозяйства Макарова — антибиотик клорсулон. А экспертиза творога Вологодского молочного комбината показала наличие в нём дрожжей, которые могут вызвать у потребителей аллергию и расстройство ЖКТ.

Отступления от производительных норм найдены в продукции «Сохраним традиции» (консервы), у Гатчинского мясокомбината и у «Cибирских мясных продуктов». Превышены показатели добавок в мёде от компании «Апидей». Некачественным также признано молоко марки «Фирма Калория». А консервы из свинины от Армавирского мясоконсервного комбината вообще могут погубить здоровье человека, так как в них найдены остатки лекарств. Авторы SHOT ПРОВЕРКА побывали в магазинах «Светофор» и «Лента», вся информация о небезопасной продукции передана в соответствующие ведомства.