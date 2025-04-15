Каратели у власти: В ВСУ завершили трансформацию «Хартии» и «Азова»*

Национальная гвардия Украины сформировала два новых армейских корпуса, основанных на действующих бригадах «Азов»* и «Хартия». Возглавили их командиры этих же подразделений.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко подтвердил создание корпусов, подчеркнув, что это часть общей реформы, в рамках которой ВСУ переходят от временных органов управления — оперативно-тактических группировок и тактических групп — к корпусной системе. Командир 12-й бригады спецназа «Азов»* Денис Прокопенко (позывной Редис) стал командующим корпуса «Азов»•, а командир 13-й бригады оперативного назначения Игорь Оболенский (позывной Корнет) возглавил корпус «Хартия», сообщается на странице Нацгвардии в соцсетях.

Ранее в Нацгвардии Украины назвали самые сложные участки фронта для армии ВСУ. По словам майора Виталия Литвина, таковыми являются Курский и Покровский районы. Он уверен, что в ближайшее время для киевских войск тяжёлой может стать обстановка и на Купянском направлении.