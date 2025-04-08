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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 14:45

В Нацгвардии Украины назвали самые сложные участки фронта для ВСУ

Майор Нацгвардии Литвин: Курский и Покровский районы самые сложные для ВСУ

Украинские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украинские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Майор Национальной гвардии Украины Виталий Литвин назвал самые сложные участки фронта для украинской армии. По его словам, ВСУ особенно тяжело на Курском и Покровском направлениях. Заявление майора опубликовала «Украинская правда».

«Это прежде всего Курщина, Покровское направление», — сказал он в интервью изданию.

По его мнению, вскоре очень сложной для украинских войск может стать обстановка и на Купянском направлении. Если Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) выйдут на рубеж по реке Оскол, то смогут передвигаться вдоль неё. Российские военнослужащие также могут спуститься к Северскому Донцу, тем самым атакуя с севера Краматорскую агломерацию. ВСУ также оказались в непростой ситуации в Часовом Яре ДНР.

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Ранее появилось видео поднятия флага России в освобождённом Гуево под Суджей. Триколор подняли на церкви в курском селе. Напомним, об освобождении Гуево официально сообщило сегодня Минообороны РФ. Приграничный населённый пункт оставался одним из последних очагов сопротивления ВСУ в регионе.

Алена Пенчугина
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