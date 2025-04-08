В Нацгвардии Украины назвали самые сложные участки фронта для ВСУ

По его мнению, вскоре очень сложной для украинских войск может стать обстановка и на Купянском направлении. Если Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) выйдут на рубеж по реке Оскол, то смогут передвигаться вдоль неё. Российские военнослужащие также могут спуститься к Северскому Донцу, тем самым атакуя с севера Краматорскую агломерацию. ВСУ также оказались в непростой ситуации в Часовом Яре ДНР.