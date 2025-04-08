Хинштейн заявил о приближающемся часе разгрома ВСУ в Курской области

Врио губернатора Александр Хинштейн отметил, что с освобождением села Гуево полный разгром ВСУ в Курской области стал ещё ближе. В своём телеграм-канале он выразил уверенность, что момент окончательного поражения врага приближается, и подчеркнул веру в российских бойцов.