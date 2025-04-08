Хинштейн заявил о приближающемся часе разгрома ВСУ в Курской области
Хинштейн: Час разгрома ВСУ на Курской земле приближается
Хинштейн заявил о приближающемся часе разгрома ВСУ в Курской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
Врио губернатора Александр Хинштейн отметил, что с освобождением села Гуево полный разгром ВСУ в Курской области стал ещё ближе. В своём телеграм-канале он выразил уверенность, что момент окончательного поражения врага приближается, и подчеркнул веру в российских бойцов.
«Час окончательного разгрома противника на Курской земле всё ближе! Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную Победу!», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
Напомним, что сегодня Минобороны РФ подтвердило освобождение Гуево в Курской области. Это стало возможно благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск «Север». Также сообщалось, что при зачистке населённого пункта наши парни захватили много оружия стран НАТО.