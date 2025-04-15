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15 апреля, 14:29

Попова призвала регионы усилить профилактические меры по борьбе с клещами

Извлечение клеща. (Иллюстрация) Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andriano.cz

Извлечение клеща. (Иллюстрация) Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andriano.cz

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала российские регионы усилить профилактические мероприятия в связи с наступлением сезона активности клещей. Совещание по этому вопросу прошло сегодня, на нём обсуждалась оперативная эпидемиологическая ситуация в стране и результаты контроля за продукцией, которая находится в обороте, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В ходе совещания было озвучено, что заболеваемость респираторными инфекциями постепенно снижается, однако с установлением тёплой погоды начинается сезон активности клещей, а также геморрагической лихорадки с почечным синдромом. В части профилактики и информирования населения Анна Попова поручила усилить работу и активнее информировать население», — сказано в публикации.

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Ранее Роспотребнадзор приступил к мониторингу московских природных участков, где ранее фиксировались случаи присасывания клещей к человеку. Эксперты напомнили, что столица не считается эндемичным городом по признаку клещевого энцефалита. Случаи выявления этой болезни у московичей фиксируются ежегодно, но все они привозные.

Юрий Лысенко
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