Попова призвала регионы усилить профилактические меры по борьбе с клещами
Извлечение клеща. (Иллюстрация) Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andriano.cz
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала российские регионы усилить профилактические мероприятия в связи с наступлением сезона активности клещей. Совещание по этому вопросу прошло сегодня, на нём обсуждалась оперативная эпидемиологическая ситуация в стране и результаты контроля за продукцией, которая находится в обороте, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В ходе совещания было озвучено, что заболеваемость респираторными инфекциями постепенно снижается, однако с установлением тёплой погоды начинается сезон активности клещей, а также геморрагической лихорадки с почечным синдромом. В части профилактики и информирования населения Анна Попова поручила усилить работу и активнее информировать население», — сказано в публикации.
Ранее Роспотребнадзор приступил к мониторингу московских природных участков, где ранее фиксировались случаи присасывания клещей к человеку. Эксперты напомнили, что столица не считается эндемичным городом по признаку клещевого энцефалита. Случаи выявления этой болезни у московичей фиксируются ежегодно, но все они привозные.