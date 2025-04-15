Попова призвала регионы усилить профилактические меры по борьбе с клещами

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала российские регионы усилить профилактические мероприятия в связи с наступлением сезона активности клещей. Совещание по этому вопросу прошло сегодня, на нём обсуждалась оперативная эпидемиологическая ситуация в стране и результаты контроля за продукцией, которая находится в обороте, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В ходе совещания было озвучено, что заболеваемость респираторными инфекциями постепенно снижается, однако с установлением тёплой погоды начинается сезон активности клещей, а также геморрагической лихорадки с почечным синдромом. В части профилактики и информирования населения Анна Попова поручила усилить работу и активнее информировать население», — сказано в публикации.