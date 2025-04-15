Стрельба и поджоги: Во Франции одновременно напали на несколько тюрем строгого режима
BFMTV: Тюрьмы Франции подверглись нападениям со стрельбой и поджогом машин
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Несколько французских тюрем подверглись нападениям со стороны неизвестных людей. Злоумышленники подожгли машины и открыли стрельбу, сообщает телеканал BFMTV. Происшествия зафиксированы в Люине, Валансе и Тулоне.
«В ночь с понедельника (14 апреля) на вторник (15 апреля) несколько французских тюрем подверглись обстрелу из автоматического оружия или поджогам», — сказано в сообщении.
По данным телеканала, в Люине и Валансе неизвестные подожгли автомобили возле исправительных учреждений, в Тулоне — открыли огонь из автоматического оружия, также было слышно 15 выстрелов из автомата Калашникова. Атаки стали реакцией на инициативу по созданию тюрем строгого режима для борьбы с наркокартелями.
Ранее Life.ru рассказал о стрельбе, которая произошла рядом с американским городом Фредериксберг в Вирджинии. Неизвестный убил трёх человек, а ещё столько же людей получили различные ранения. Преступника не смогли задержать. Всех пострадавших увезли в больницы, им помогают врачи.