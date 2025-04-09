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9 апреля, 03:04

Неизвестный открыл пальбу по людям в Вирджинии, есть жертвы

Три человека погибли, ещё трое пострадали при стрельбе в Вирджинии

Машины полиции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zsolt Biczo

Машины полиции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zsolt Biczo

Неизвестный открыл стрельбу вблизи американского города Фредериксберг в Вирджинии. Жертвами преступника стали три человека, ещё столько же отделались ранениями, сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.

«Подозреваемого пока не установили, никто не задержан», — цитируют журналисты шерифа Элизабет Скотт.

Раненых госпитализировали, за их жизни борются врачи. Местных жителей призвали не покидать свои дома до поимки злоумышленника.

«Это был курьер»: В МВД опровергли сообщения о стрельбе в школе в Екатеринбурге
«Это был курьер»: В МВД опровергли сообщения о стрельбе в школе в Екатеринбурге

А в Ленобласти ранее нетрезвый мужчина застрелил нескольких соседей из охотничьего ружья. Таким образом он решил отомстить знакомым за старые обиды. Жертвами пенсионера стали четыре человека и собака.

Антон Голыбин
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