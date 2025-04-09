Неизвестный открыл пальбу по людям в Вирджинии, есть жертвы
Три человека погибли, ещё трое пострадали при стрельбе в Вирджинии
Машины полиции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zsolt Biczo
Неизвестный открыл стрельбу вблизи американского города Фредериксберг в Вирджинии. Жертвами преступника стали три человека, ещё столько же отделались ранениями, сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.
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