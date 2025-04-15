Питбуль вырвался со двора и вцепился в ухо 6-летнему мальчику в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону питбуль пролез через дыру в заборе и набросился на соседского шестилетнего мальчика, пострадавшему ребёнку врачи наложили 16 швов, чтобы спасти ухо. Как сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на очевидцев, пёс постоянно сбегает со двора, но хозяйка никаких мер не принимает.

Питбуль напал на мальчика. Фото © VK / УшиЛапыХвостик

В этот раз пёс выбрал в качестве цели двух братьев, которые возвращались домой. Ребята отпирали калитку, но замок как назло заело. В этот момент на улице и появился питбуль. Он набросился на младшего ребёнка и повалил его. Старший брат смог отогнать пса и позвать на помощь. По словам мальчиков, они не провоцировали животное и не понимают, почему вызвали у него агрессивное поведение.

Местные жители рассказали, что за день собака покусала трёх человек, включая шестилетнего ребёнка. Питбуль атаковал другого ребёнка на детской площадке и женщину, но в обоих случаях от пса удалось отбиться. Школьнику сегодня повезло меньше. Сейчас делом занимаются правоохранители. Горожане просят не возвращать собаку хозяйке, раз она не смогла уследить за питомцем, а также боятся, что её второй пёс тоже сможет вырваться со двора.

Сама собакозаводчица своей вины не признала, за неё также вступился один из соседей. По его словам, питбуль якобы растёт дружелюбным, а мальчика покусал, потому что хотел поиграть. Он предположил, что дети испугались пса, поэтому собака перешла от игры к нападению. Очевидцы же говорят, что хозяйка питбуля даже не удосужилась поинетерсоваться здоровьем пострадавшего ребёнка, а всё время спрашивала только про своего питомца.