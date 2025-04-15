В Харькове подросток выстрелил в мать и брата из гранатомёта, который нашёл в парке. О шокирующем случае сообщает украинское издание «Страна».

Парень нашёл РПГ минувшим летом и решил забрать домой. Вечером он решил сфотографировать находку, но она неожиданно выстрелила. В итоге были ранены мама и брат мальчика, женщина получила тяжелые травмы.

Подросток сам вызвал скорую. Сейчас ему вынесли приговор: суд назначил 3 года лишения свободы условно.