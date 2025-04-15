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Регион
15 апреля, 14:50

В Харькове подросток выстрелил в мать и брата из гранатомёта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

В Харькове подросток выстрелил в мать и брата из гранатомёта, который нашёл в парке. О шокирующем случае сообщает украинское издание «Страна».

Парень нашёл РПГ минувшим летом и решил забрать домой. Вечером он решил сфотографировать находку, но она неожиданно выстрелила. В итоге были ранены мама и брат мальчика, женщина получила тяжелые травмы.

Подросток сам вызвал скорую. Сейчас ему вынесли приговор: суд назначил 3 года лишения свободы условно.

На Украине мужчина выстрелил в военкома при попытке силовой мобилизации
На Украине мужчина выстрелил в военкома при попытке силовой мобилизации

А ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье рабочий случайным образом обнаружил тайник ВСУ, в котором были спрятаны гранатомёт и патроны. Мужчина рассказал, что ушёл справлять в лес нужду, когда наткнулся на схрон.

Александра Вишнякова
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