В Харькове подросток выстрелил в мать и брата из гранатомёта
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В Харькове подросток выстрелил в мать и брата из гранатомёта, который нашёл в парке. О шокирующем случае сообщает украинское издание «Страна».
Парень нашёл РПГ минувшим летом и решил забрать домой. Вечером он решил сфотографировать находку, но она неожиданно выстрелила. В итоге были ранены мама и брат мальчика, женщина получила тяжелые травмы.
Подросток сам вызвал скорую. Сейчас ему вынесли приговор: суд назначил 3 года лишения свободы условно.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье рабочий случайным образом обнаружил тайник ВСУ, в котором были спрятаны гранатомёт и патроны. Мужчина рассказал, что ушёл справлять в лес нужду, когда наткнулся на схрон.