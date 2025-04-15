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15 апреля, 15:04

Пенсионерка обварилась кипятком в бане и умерла в реанимации с жуткими ожогами

SHOT: В Ленобласти умерла пенсионерка, опрокинувшая на себя чан с горячей водой

Баня. Фото (Иллюстрация) © Shutterstock / FOTODOM / Kichigin

Баня. Фото (Иллюстрация) © Shutterstock / FOTODOM / Kichigin

Пенсионерка из Ленинградской области погибла в бане в Коммунарке, 71-летняя Зинаида опрокинула на себя чан с горячей водой. Об этом сообщает SHOT.

Женщина собиралась отдохнуть, уехав в баню. В какой-то момент пенсионерка решила поддать пару и, подойдя к чану с горячей водой, случайно опрокинула его на себя. В итоге получила ожоги, охватившие 56% тела.

Зинаиду госпитализировали, экстренно перевели в ожоговую реанимацию, где она провела около 10 дней. К сожалению, сердце не выдержало, пенсионерка скончалась.

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Наталья Афонина
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