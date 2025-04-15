Благодатный огонь доставят в приграничные города России

Благодатный огонь будет доставлен в приграничные регионы России, включая Белгород, Брянск, Курск, а также в десятки других городов страны. Об этом сообщили журналистам во вторник в Фонде Андрея Первозванного.

Благодатный огонь прибудет в Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Волгоград, Вологду, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Киров, Красноярск, Краснодар, Кемерово, Курган, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орёл, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Саранск, Саратов, Салехард, Смоленск, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тулу, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Читу, Челябинск, Чебоксары, Якутск, Ярославль и ряд других городов.

Чудо схождения Благодатного огня происходит ежегодно накануне Пасхи по юлианскому календарю — в 2025 году праздник Воскресения Христова будет отмечаться 20 апреля. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме — на месте, где, по преданию, был распят, погребён и воскрес Иисус Христос.

В соответствии с традицией, Благодатный огонь доставляется как святыня в различные страны мира. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно привозит огонь из Иерусалима в Москву в рамках программы «Просите мира Иерусалиму», осуществляемой с благословения Патриарха Московского и всея Руси. Кроме этого, фонд занимается просветительской деятельностью и организует принесение мощей святых в Россию.