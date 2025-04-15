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15 апреля, 15:36

Число потерявших сознание детей в начальной школе близ Варшавы достигло 24

RMF 24: До 24 увеличилось число потерявших сознание школьников под Варшавой

Число детей, потерявших сознание в одной из школ под Варшавой, увеличилось до 24, сообщает польская радиостанция RMF24. По данным источника, учащиеся начали терять сознание во время торжественного мероприятия, проходившего в спортивном зале. Возраст пострадавших — от 10 до 13 лет.

Первоначально в обморок упали пятеро школьников. Инцидент произошёл в начальной школе в деревне Стара-Весь, расположенной в Отвоцком повяте. На место были оперативно направлены пожарные расчёты и специалисты химической службы. Врачами были осмотрены все учащиеся, семеро из которых были госпитализированы.

Причины происшествия пока остаются неизвестными. Из здания школы эвакуировали всех учеников и персонал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По предварительной информации, мероприятие было приурочено к Пасхе и собрало около 300 человек — учеников и преподавателей. После того как несколько детей почувствовали себя плохо, другие также начали жаловаться на головокружение и боли в животе.

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Алексей Берковиц
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