Пилотов самолёта ослепили лазером при заходе на посадку в Москве

Экипаж российского самолёта авиакомпании «Северо-Запад», следовавшего по маршруту из Сабетты на Ямале в Москву, был ослеплён лазером при заходе на посадку в Домодедове. О случившемся сообщает телеграм-канал Aviaincident.

«Доклад экипажа об освещении лазером зелёного цвета слева по борту. Решение КВС продолжать заход на посадку», — сказано в тексте. Пилоты смогли благополучно посадить лайнер.