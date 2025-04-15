Пилотов самолёта ослепили лазером при заходе на посадку в Москве
Самолёт в небе. Обложка © freepik / Mateus Andre
Экипаж российского самолёта авиакомпании «Северо-Запад», следовавшего по маршруту из Сабетты на Ямале в Москву, был ослеплён лазером при заходе на посадку в Домодедове. О случившемся сообщает телеграм-канал Aviaincident.
«Доклад экипажа об освещении лазером зелёного цвета слева по борту. Решение КВС продолжать заход на посадку», — сказано в тексте. Пилоты смогли благополучно посадить лайнер.
Ранее Life.ru писал, что при заходе на посадку в Иркутской области экипаж авиарейса Бангкок – Иркутск авиакомпании S7 попытались ослепить лазерными лучами. Восточно-Сибирское линейное управление МВД России организовало проверку по статье о хулиганстве по факту произошедшего.