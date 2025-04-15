В кафедральном соборе Сыктывкара испекли 2,5 тыс. куличей и поставили рекорд

В Свято-Стефановском кафедральном соборе Сыктывкара, расположенном в Республике Коми, было выпечено рекордное количество куличей. Об этом сообщает агентство «Комиинформ», ссылаясь на архимандрита Филиппа, секретаря Сыктывкарской епархии.

Там удалось приготовить 2,5 тысячи куличей благодаря покупке профессиональной мини-пекарни на средства от пожертвований. В епархии отметили, что это число может быть увеличено. Выпечку куличей осуществляет отец Аристоклий, который ранее работал поваром-кондитером. К Пасхе он планирует испечь специальный кулич весом пять килограммов для владыки Питирима и его гостей. Также отмечается, что часть выпеченных куличей будет направлена в социальные учреждения города, а прихожане собора смогут приобрести это пасхальное угощение.