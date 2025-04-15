В кафедральном соборе Сыктывкара испекли 2,5 тыс. куличей и поставили рекорд
Куличи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marina Onokhina
В Свято-Стефановском кафедральном соборе Сыктывкара, расположенном в Республике Коми, было выпечено рекордное количество куличей. Об этом сообщает агентство «Комиинформ», ссылаясь на архимандрита Филиппа, секретаря Сыктывкарской епархии.
Там удалось приготовить 2,5 тысячи куличей благодаря покупке профессиональной мини-пекарни на средства от пожертвований. В епархии отметили, что это число может быть увеличено. Выпечку куличей осуществляет отец Аристоклий, который ранее работал поваром-кондитером. К Пасхе он планирует испечь специальный кулич весом пять килограммов для владыки Питирима и его гостей. Также отмечается, что часть выпеченных куличей будет направлена в социальные учреждения города, а прихожане собора смогут приобрести это пасхальное угощение.
Ранее Life.ru вычислил «индекс кулича». В этом году в России стоимость ингредиентов для домашнего кулича увеличилась на 20,9% по сравнению с 2024 годом. Все составляющие подорожали, кроме яиц, цена на которые уменьшилась на 0,25%. В 2025 году женщинам, занимающимся выпечкой, потребуется потратить около 803 рублей.