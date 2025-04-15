Россиянам объяснили, какие куличи лучше обходить стороной в преддверии Пасхи

В преддверии Пасхи прилавки магазинов заполнили куличи. Сегодня для россиян доступны праздничные лакомства на любой вкус и кошелёк, однако при покупке стоит помнить, что для этого продукта в нашей стране не разработано ни официальной рецептуры, ни ГОСТа. Поэтому в Роскачестве объяснили, как выбрать правильную выпечку.

В частности, каждый кулич должен иметь этикетку с обязательной информацией, включая наименование продукта и производителя, юридический и фактический адрес производства, состав и пищевую ценность. Особое внимание следует уделить наличию Единого знака обращения на рынке (ЕАС), который подтверждает безопасность.

Также специалисты отметили, что срок годности может быть указан на упаковке, дополнительном стикере или клипсе, фиксирующей пакет. Кроме того, важно помнить, что слишком лёгкий, но объёмный кулич может содержать избыточное количество разрыхлителей и стабилизаторов.