Россиянам объяснили, какие куличи лучше обходить стороной в преддверии Пасхи
Роскачество: В подгоревших куличах содержатся канцерогены и токсичный акриламид
Россиянам дали советы по покупке куличей. Обложка © pixabay / katya-guseva0
В преддверии Пасхи прилавки магазинов заполнили куличи. Сегодня для россиян доступны праздничные лакомства на любой вкус и кошелёк, однако при покупке стоит помнить, что для этого продукта в нашей стране не разработано ни официальной рецептуры, ни ГОСТа. Поэтому в Роскачестве объяснили, как выбрать правильную выпечку.
В частности, каждый кулич должен иметь этикетку с обязательной информацией, включая наименование продукта и производителя, юридический и фактический адрес производства, состав и пищевую ценность. Особое внимание следует уделить наличию Единого знака обращения на рынке (ЕАС), который подтверждает безопасность.
Также специалисты отметили, что срок годности может быть указан на упаковке, дополнительном стикере или клипсе, фиксирующей пакет. Кроме того, важно помнить, что слишком лёгкий, но объёмный кулич может содержать избыточное количество разрыхлителей и стабилизаторов.
А ещё россиянам рекомендовали отказаться от покупки подгоревших куличей, так как в них может содержаться повышенное количество канцерогенов и токсичного акриламида. Трещины на верхушке и корочке изделия также свидетельствуют о нарушении технологии приготовления, уточили эксперты в беседе с «Лентой.ру».
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