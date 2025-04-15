«Ярмарка тщеславия»: Милонов возмутился продажей «элитных» куличей за 30 тысяч рублей
Депутат ГД Милонов счёл проявлением греха продажу «элитных» куличей к Пасхе
Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал продавцов так называемых дубайских и элитных куличей, которые можно купить к Пасхе за десятки тысяч рублей. Парламентарий счёл подобные «акции» грехом и оскорблением самой сути христианского праздника.
«Просто оторопь берёт. Пасха — это не сезон распродаж в дорогущих бутиках. Эта ярмарка тщеславия — проявление греха гордыни в чистом виде. Своими «акциями» они оскорбляют саму суть светлого праздника Воскресения Господня», — заявил Милонов в интервью RT, комментируя появление в ряде ресторанов Москвы куличей за 20-30 тысяч рублей.
Напомним, ранее москвичи начали массово заказывать «дубайские куличи» к Пасхе. Кроме того, в продаже появились VIP-куличи, в том числе выпечка в виде храма. Однако священник разрешил россиянам есть элитные куличи на Пасху.