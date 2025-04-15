В Доминиканской Республике открылось посольство России

В Доминикане открылось российскиое посольство. Об этом говорится в официальном телеграм-канале дипмиссии.

«14 апреля чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Доминиканской Республике Алексей Середин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресу», — сказано в посте .

Посольство России в Стокгольме подверглось 11 нападению с начала года

Посольство России в Стокгольме подверглось 11 нападению с начала года

Ранее Life.ru рассказывал о катастрофе, случившейся в столице Доминиканы Санто-Доминго. В ночь на седьмое апреля у ночного клуба Jet Set обрушилась крыша. В этот момент там шёл концерт. Под завалами погиб 221 человек, спасти удалось 189.