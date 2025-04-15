Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 18:58

В Доминиканской Республике открылось посольство России

Российский посол Алексей Середин (слева) вручает копии верительных грамот главе МИД Доминиканы Роберто Альваресу. Обложка © Telegram / Посольство России в Доминиканской Республике

Российский посол Алексей Середин (слева) вручает копии верительных грамот главе МИД Доминиканы Роберто Альваресу. Обложка © Telegram / Посольство России в Доминиканской Республике

В Доминикане открылось российскиое посольство. Об этом говорится в официальном телеграм-канале дипмиссии.

«14 апреля чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Доминиканской Республике Алексей Середин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресу», — сказано в посте.

Посольство России в Стокгольме подверглось 11 нападению с начала года
Посольство России в Стокгольме подверглось 11 нападению с начала года

Ранее Life.ru рассказывал о катастрофе, случившейся в столице Доминиканы Санто-Доминго. В ночь на седьмое апреля у ночного клуба Jet Set обрушилась крыша. В этот момент там шёл концерт. Под завалами погиб 221 человек, спасти удалось 189.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Доминикана
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar