В Доминиканской Республике открылось посольство России
Российский посол Алексей Середин (слева) вручает копии верительных грамот главе МИД Доминиканы Роберто Альваресу. Обложка © Telegram / Посольство России в Доминиканской Республике
В Доминикане открылось российскиое посольство. Об этом говорится в официальном телеграм-канале дипмиссии.
«14 апреля чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Доминиканской Республике Алексей Середин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресу», — сказано в посте.
Ранее Life.ru рассказывал о катастрофе, случившейся в столице Доминиканы Санто-Доминго. В ночь на седьмое апреля у ночного клуба Jet Set обрушилась крыша. В этот момент там шёл концерт. Под завалами погиб 221 человек, спасти удалось 189.