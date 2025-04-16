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16 апреля, 05:45

В Хакасии бык насмерть затоптал мужчину

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

В Хакасии бык, которого пытались вакцинировать, насмерть затоптал мужчину, делавшего укол. По данным SHOT, трагедия произошла в селе Усть-Есь.

55-летний Геннадий пытался уколоть животное, но бык швырнул его рогами на пол и затоптал. Мужчина умер в машине скорой.

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А ранее в Солнечногорске нейрохирурги спасли жизнь мужчине, который получил многочисленные травмы после нападения быка. 46-летний скотник поступил в больницу, где медики диагностировали у него размозжение почки, осложнённую травму шейного отдела позвоночника, из-за которой возникли двигательные нарушения в конечностях.

Александра Вишнякова
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