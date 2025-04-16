Более 20 россиян остались без отдыха и денег из-за отеля в Анапе
SHOT: Отель в Анапе должен своим клиентам около 3 млн из-за сорванного отдыха
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Более 20 россиян остались без отдыха и денег из-за отеля в Анапе. Как пишет SHOT, люди отменили туры, но уже третий месяц не могут вернуть оплату.
Москвичка Альфия рассказала, что ещё в ноябре прошлого года забронировала тур на семью по 100-процентной предоплате за 150 000 рублей в отеле «Джамайка». Но после разлива мазута на Черноморском побережье семья решила отменить отдых, и теперь не могут вернуть предоплату и выбрать другую путёвку. По словам Альфии, менеджеры отеля сначала «кормили завтраками», а потом совсем перестали отвечать.
Пострадавшие создали общий чат — в нём уже 26 человек. Общая сумма ущерба — около 3 млн рублей. Туристы написали досудебную претензию и обращение в Роспотребнадзор.
В самом отеле заявили SHOT, что действительно не успевают вернуть деньги, количество возвратов из-за ЧП возросло. Нам, как и несостоявшимся гостям, обещали уточнить информацию в финансовом отделе.
Ранее Life.ru писал о другом отеле в Анапе, который остался должен своим клиентам по 400 тысяч рублей из-за сорванного отдыха. Как и в данном случае, клиенты Mövenpick Resort & SPA Anapa ожидают возврата средств больше трёх месяцев.