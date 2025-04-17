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17 апреля, 06:04

Тело кандидата в депутаты из Ульяновской области нашли в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tasha Ro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tasha Ro

Бывший кандидат в депутаты Ульяновской области от КПРФ найден мёртвым в Москве. По данным SHOT, 37-летний Олег Николаев снимал квартиру на Проспекте Вернадского, его тело нашли под окнами того самого дома.

В 2019-м году Николаев пытался стать депутатом городского поселения Ишеевка в Ульяновской области, но не смог набрать нужного количества голосов.

В Уфе найден мёртвым пропавший полгода назад 17-летний подросток
В Уфе найден мёртвым пропавший полгода назад 17-летний подросток

А ранее в центре Москвы после пожара нашли тело актрисы фильма «Центровой из поднебесья» Людмилы Суворкиной. 74-летняя артистка жила одна в трёхкомнатной квартире.

Александра Вишнякова
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