Тело кандидата в депутаты из Ульяновской области нашли в Москве

Бывший кандидат в депутаты Ульяновской области от КПРФ найден мёртвым в Москве. По данным SHOT, 37-летний Олег Николаев снимал квартиру на Проспекте Вернадского, его тело нашли под окнами того самого дома.

В 2019-м году Николаев пытался стать депутатом городского поселения Ишеевка в Ульяновской области, но не смог набрать нужного количества голосов.