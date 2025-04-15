Туристам в Дубае начали предлагать поездки на удалённые пляжи, где нет следов разлива мазута. Многих отдыхающих отпугивает сильный запах нефти, ощущаемый на побережье.

Как сообщили SHOT туристы из различных отелей, им поступают предложения отправиться на менее известные пляжи ОАЭ. Инициаторы подобных предложений утверждают, что на этих участках побережья нет никаких признаков разлива, и купание возможно без проблем. Туристов доставляют туда автобусами, местные таксисты также предлагают свои услуги за 60 дирхам (примерно 1400 рублей) за поездку туда и обратно.

Туристов в Дубае начали ссылать на дикие пляжи из-за разлива мазута. Видео © SHOT

Тем не менее, данная услуга не вызывает большого интереса у отдыхающих, так как многие предпочитают избегать поездок из-за неприятного запаха нефти и близости этих пляжей к уже закрытым участкам. Большинство туристов выбирают оставаться в отелях и купаться в бассейнах.

В настоящее время закрыт пляж «Амбрелла», где уже вчера не было ни отдыхающих, ни рыбаков. На этом участке работают уборочные машины. Местные гиды успокаивают туристов, утверждая, что вскоре должен произойти отлив, и вся нефть уйдёт в открытое море.