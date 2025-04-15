В Китае не верят в возможность прокачки газа из РФ через Казахстан

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй поставил под сомнение прокачку российского газа в Китай через территорию Казахстана. По его словам, подобный проект был бы очень дорогостоящим. Об этом дипломат сообщил журналистам на полях Евразийского нефтегазового форума.

«Через Казахстан не получается, потому что там только один газопровод, переполненный. Качает газ из Туркменистана в Китай», — отметил он.

По его словам, сам Китай тоже занимается добычей газа в западных районах — в Таримской впадине, а также в провинциях Ганьсу и Шаньси. Оттуда компании переправляют топливо в восточную часть страны. Поэтому, как подчеркнул посол, пришлось бы возводить новую нитку газопровода для российского газа. Ханьхуэй добавил, что уже поделился своим мнением с Москвой.