В Китае не верят в возможность прокачки газа из РФ через Казахстан
Посол КНР Ханьхуэй сомневается, что поставки газа из РФ через Казахстан возможны
Поставки газа. Обложка © freepik
Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй поставил под сомнение прокачку российского газа в Китай через территорию Казахстана. По его словам, подобный проект был бы очень дорогостоящим. Об этом дипломат сообщил журналистам на полях Евразийского нефтегазового форума.
«Через Казахстан не получается, потому что там только один газопровод, переполненный. Качает газ из Туркменистана в Китай», — отметил он.
По его словам, сам Китай тоже занимается добычей газа в западных районах — в Таримской впадине, а также в провинциях Ганьсу и Шаньси. Оттуда компании переправляют топливо в восточную часть страны. Поэтому, как подчеркнул посол, пришлось бы возводить новую нитку газопровода для российского газа. Ханьхуэй добавил, что уже поделился своим мнением с Москвой.
Как сообщалось, сейчас идёт обсуждение нового маршрута газопровода «Сила Сибири — 2». Первая нитка была построена в 2019 году. Для 2024 года между Москвой и Пекином действовал контрактный объём в 30 млрд кубометров. В 2025 году российский газопровод «Сила Сибири» планируют вывести на полную экспортную производительность — 38 млрд кубометров газа в год.