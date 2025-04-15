Путин дал поручение «максимально разбюрократить» строительную отрасль в РФ

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на множество бюрократических преград в строительной отрасли. По его словам, необходимо заняться этим вопросом, чтобы дать толчок дальнейшему развитию строительства в стране.

«И нужно максимально всё разбюрократить и создать условия для того, чтобы и в современных условиях финансовых ограничений всё-таки отрасль развивалась», — отметил глава государства после выступления вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на заседании президиума Госсовета.