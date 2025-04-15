Путин дал поручение «максимально разбюрократить» строительную отрасль в РФ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на множество бюрократических преград в строительной отрасли. По его словам, необходимо заняться этим вопросом, чтобы дать толчок дальнейшему развитию строительства в стране.
«И нужно максимально всё разбюрократить и создать условия для того, чтобы и в современных условиях финансовых ограничений всё-таки отрасль развивалась», — отметил глава государства после выступления вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на заседании президиума Госсовета.
Напомним, Путин провёл заседание Президиума Государственного Совета в формате видеоконференции. На встрече обсуждались такие темы, как развитие городской инфраструктуры, включая совершенствование жилищных условий, модернизация общественных пространств, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, развитие дорожной сети и работа общественного транспорта.