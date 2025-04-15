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15 апреля, 18:13

Путин дал поручение «максимально разбюрократить» строительную отрасль в РФ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на множество бюрократических преград в строительной отрасли. По его словам, необходимо заняться этим вопросом, чтобы дать толчок дальнейшему развитию строительства в стране.

«И нужно максимально всё разбюрократить и создать условия для того, чтобы и в современных условиях финансовых ограничений всё-таки отрасль развивалась», — отметил глава государства после выступления вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на заседании президиума Госсовета.

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Напомним, Путин провёл заседание Президиума Государственного Совета в формате видеоконференции. На встрече обсуждались такие темы, как развитие городской инфраструктуры, включая совершенствование жилищных условий, модернизация общественных пространств, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, развитие дорожной сети и работа общественного транспорта.

Татьяна Миссуми
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