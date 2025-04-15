Режиссёр Крис Коламбус захотел вырезать камео Трампа из фильма «Один дома 2»
Камео Дональда Трампа в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Обложка © kinopoisk.ru / Кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года, режиссёра Криса Коламбуса, по сценарию Джона Хьюза
Режиссёр фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» Крис Коламбус заявил, что хотел бы вырезать из ленты камео действующего президента США Дональда Трампа. Само появление политика в картине он назвал проклятьем. Об этом он заявил в интервью The Guardian.
Собеседник газеты утверждает, что Трамп, который в то время был крупным магнатом в сфере недвижимости, пробил себе путь в фильме силой. Коламбус заявляет, будто бизнесмен шантажировал его, угрожая, что съёмки в Plaza не состоятся, если его не будет в кадре.
«Если я его вырежу, меня, вероятно, вышлют из этой страны. Меня будут считать непригодным для жизни в Соединённых Штатах», — приводит его слова издание.
Что касается шантажа, то тут остаётся верить Крису Коламбусу на слово. Отметим, что критиковать Дональда Трампа снова стало модно, когда он вернулся в Белый дом. А вот в то, что миллиардер очень хотел попасть в фильм, поверить легко — достаточно вспомнить, что недавно американский лидер поставил памятник самому себе в собственном гольф-клубе Trump International Golf Club.