Путин заверил, что ситуация с инфляцией в России меняется в лучшую сторону

Путин также отметил, что Центробанк и экономический блок правительства взяли курс на сокращение объёмов ипотечного кредитования в России, чтобы стабилизировать макроэкономическую ситуацию и сбить высокие темпы инфляции. Именно поэтому, напомнил политик, ужесточаются условия выдачи ипотеки. В противном случае произойдёт не только инфляционный скачок, но пострадают и российская экономика в целом, и сами граждане, заключил политик.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что если бы Центробанк не поднял ставку до 21%, то инфляция ударила бы по кошелькам граждан и по бизнесу куда яростнее, чем сейчас. Также она указала на усилия правительства по поддержке экономики, добавив, что ЦБ работает с ним в плотной связке. Набиуллина выразила обеспокоенность тем, что уже четыре года инфляция в стране превышает целевой уровень, что напрямую бьёт по реальным доходам населения.