Путин заверил, что ситуация с инфляцией в России меняется в лучшую сторону
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России инфляционные ожидания вызывают надежду на улучшение ситуации. Глава государства подчеркнул, что российские власти держат руку на пульсе и постоянно обсуждают данную проблему.
«И ситуация меняется, кстати говоря. Ситуация всё-таки меняется постепенно в лучшую сторону», — подчеркнул президент на заседании президиума Госсовета.
Путин также отметил, что Центробанк и экономический блок правительства взяли курс на сокращение объёмов ипотечного кредитования в России, чтобы стабилизировать макроэкономическую ситуацию и сбить высокие темпы инфляции. Именно поэтому, напомнил политик, ужесточаются условия выдачи ипотеки. В противном случае произойдёт не только инфляционный скачок, но пострадают и российская экономика в целом, и сами граждане, заключил политик.
«Это просто такая философия, такая логика решения экономических проблем», — резюмировал Путин, объясняя действия ЦБ и правительства.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что если бы Центробанк не поднял ставку до 21%, то инфляция ударила бы по кошелькам граждан и по бизнесу куда яростнее, чем сейчас. Также она указала на усилия правительства по поддержке экономики, добавив, что ЦБ работает с ним в плотной связке. Набиуллина выразила обеспокоенность тем, что уже четыре года инфляция в стране превышает целевой уровень, что напрямую бьёт по реальным доходам населения.