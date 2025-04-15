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Регион
15 апреля, 18:15

Путин заверил, что ситуация с инфляцией в России меняется в лучшую сторону

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России инфляционные ожидания вызывают надежду на улучшение ситуации. Глава государства подчеркнул, что российские власти держат руку на пульсе и постоянно обсуждают данную проблему.

«И ситуация меняется, кстати говоря. Ситуация всё-таки меняется постепенно в лучшую сторону», — подчеркнул президент на заседании президиума Госсовета.

Путин также отметил, что Центробанк и экономический блок правительства взяли курс на сокращение объёмов ипотечного кредитования в России, чтобы стабилизировать макроэкономическую ситуацию и сбить высокие темпы инфляции. Именно поэтому, напомнил политик, ужесточаются условия выдачи ипотеки. В противном случае произойдёт не только инфляционный скачок, но пострадают и российская экономика в целом, и сами граждане, заключил политик.

«Это просто такая философия, такая логика решения экономических проблем», — резюмировал Путин, объясняя действия ЦБ и правительства.

Путин призвал активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой
Путин призвал активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что если бы Центробанк не поднял ставку до 21%, то инфляция ударила бы по кошелькам граждан и по бизнесу куда яростнее, чем сейчас. Также она указала на усилия правительства по поддержке экономики, добавив, что ЦБ работает с ним в плотной связке. Набиуллина выразила обеспокоенность тем, что уже четыре года инфляция в стране превышает целевой уровень, что напрямую бьёт по реальным доходам населения.

Татьяна Миссуми
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