Подожгла авто и набросилась на жену: Уфимская фурия выследила экс-соседа, чтобы отомстить

Жительница Уфы осуществила пламенную месть: подожгла автомобиль бывшего соседа, а затем напала на жену своего обидчика, которую уже атаковала в прошлом. Как выяснил SHOT, эта история возмездия тянется уже несколько лет.

Жительница Уфы подожгла машину бывшему соседу и напала на его жену. Видео © SHOT

Все началось в 2022 году, когда Лилия (сейчас у неё другое имя) переживала тяжёлый развод. Её соседка с пятого этажа выступила свидетелем в суде, причём на стороне её бывшего мужа. Это стало началом затяжного конфликта. Даже переехав, женщина не оставила попыток отомстить — она буквально охотилась за бывшими соседями.

Год назад Лиля уже напала на жену Владимира (соседа, который помогал её бывшему мужу), нанеся несколько ножевых ранений. Тогда она попала под следствие, но это не остановило жажду мести.

В этот раз она сначала подожгла автомобиль Владимира на проспекте Октября, а затем снова напала на его супругу. К счастью, очевидцы оперативно вмешались: они помогли пострадавшей и задержали агрессивную женщину до прибытия полиции.

Этот случай наглядно показывает, как личная трагедия (развод) может перерасти в опасную одержимость местью. Возбуждённое в её отношении уголовное дело не охладило пыл Лилии, женщина продолжила преследовать своих обидчиков, демонстрируя явные признаки неадекватного поведения. Теперь ей, вероятно, грозит уже более серьёзное наказание.