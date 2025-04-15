МО РФ: Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом

Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что Киев продолжает игнорировать российско-американские соглашения о 30-дневном энергетическом перемирии, нанеся за последние сутки шесть атак на российские энергетические объекты. В Брянской области была повреждена комплектная трансформаторная подстанция «Соловьёвка», что привело к отключению электроэнергии. Также пострадала трансформаторная подстанция «Хвощевская», в результате чего жители Севского района остались без света.