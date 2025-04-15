Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 17:33

МО РФ: Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом

Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 19:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Ранее Life.ru сообщал, что Киев продолжает игнорировать российско-американские соглашения о 30-дневном энергетическом перемирии, нанеся за последние сутки шесть атак на российские энергетические объекты. В Брянской области была повреждена комплектная трансформаторная подстанция «Соловьёвка», что привело к отключению электроэнергии. Также пострадала трансформаторная подстанция «Хвощевская», в результате чего жители Севского района остались без света.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Александра Мышляева
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