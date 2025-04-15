«Баба Яга» врезалась в девятиэтажку в Алёшках
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал девятиэтажку в городе Алёшки
Дрон ВСУ атаковал девятиэтажку в городе Алешки. Фото © Telegram/IZ.RU
Дрон-камикадзе ВСУ «Баба Яга» атаковал девятиэтажный жилой дом в городе Алёшки Херсонской области. Об этом сообщают «Известия» и публикуют фото с места.
Инцидент произошел около 8.50. Предварительно, никто не пострадал, хотя дом получил значительные повреждения.
Напомним, что ночью 15 апреля ВСУ атаковали беспилотниками Курскую область. В результате украинского удара девять человек пострадали и один погиб, повреждены 24 жилых многоквартирных дома, станция скорой помощи. Власти региона также показали разрушения от украинского обстрела.