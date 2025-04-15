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Регион
15 апреля, 08:08

«Баба Яга» врезалась в девятиэтажку в Алёшках

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал девятиэтажку в городе Алёшки

Дрон ВСУ атаковал девятиэтажку в городе Алешки. Фото © Telegram/IZ.RU

Дрон ВСУ атаковал девятиэтажку в городе Алешки. Фото © Telegram/IZ.RU

Дрон-камикадзе ВСУ «Баба Яга» атаковал девятиэтажный жилой дом в городе Алёшки Херсонской области. Об этом сообщают «Известия» и публикуют фото с места.

Инцидент произошел около 8.50. Предварительно, никто не пострадал, хотя дом получил значительные повреждения.

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Напомним, что ночью 15 апреля ВСУ атаковали беспилотниками Курскую область. В результате украинского удара девять человек пострадали и один погиб, повреждены 24 жилых многоквартирных дома, станция скорой помощи. Власти региона также показали разрушения от украинского обстрела.

Александра Вишнякова
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