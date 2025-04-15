Власти Курской области показали фото разрушений после ночной атаки дронов ВСУ
Пожар в многоэтажке в Курске после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Курская область
Появились фотографии последствий атак украинских дронов на Курск. Они были опубликованы администрацией региона в Telegram-канале.
Как сообщили в правительстве области, на улице Заводской в одном из многоквартирных домов пострадали 8 и 9 этажи. Благодаря оперативной работе спасателей, пожар был локализован. Также возгорания произошли в домах на улицах Орловской и Веспремской, работы по ликвидации последствий всё ещё продолжаются. Жителей быстро эвакуировали, их разместили в пунктах временного размещения.
Напомним, ВСУ начали массовую атаку примерно в 01:50 мск, она длилась около часа. Местные жители сообщили о примерно 30 взрывах. В результате ударов пострадали девять человек и одна женщина погибла.