Власти Курской области показали фото разрушений после ночной атаки дронов ВСУ

Как сообщили в правительстве области, на улице Заводской в одном из многоквартирных домов пострадали 8 и 9 этажи. Благодаря оперативной работе спасателей, пожар был локализован. Также возгорания произошли в домах на улицах Орловской и Веспремской, работы по ликвидации последствий всё ещё продолжаются. Жителей быстро эвакуировали, их разместили в пунктах временного размещения.