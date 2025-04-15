Александр Овечкин
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Регион
15 апреля, 01:58

Власти Курской области показали фото разрушений после ночной атаки дронов ВСУ

Пожар в многоэтажке в Курске после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Курская область

Пожар в многоэтажке в Курске после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Курская область

Появились фотографии последствий атак украинских дронов на Курск. Они были опубликованы администрацией региона в Telegram-канале.

  • Жильцы дома. Фото © Telegram / Курская область
    Жильцы дома. Фото © Telegram / Курская область
  • Пострадавший дом. Фото © Telegram / Курская область
    Пострадавший дом. Фото © Telegram / Курская область
  • Пострадавший дом. Фото © Telegram / Курская область
    Пострадавший дом. Фото © Telegram / Курская область

Жильцы дома. Фото © Telegram / Курская область

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Как сообщили в правительстве области, на улице Заводской в одном из многоквартирных домов пострадали 8 и 9 этажи. Благодаря оперативной работе спасателей, пожар был локализован. Также возгорания произошли в домах на улицах Орловской и Веспремской, работы по ликвидации последствий всё ещё продолжаются. Жителей быстро эвакуировали, их разместили в пунктах временного размещения.

ВСУ атаковали Курск дронами «Лютый» и PD-2
ВСУ атаковали Курск дронами «Лютый» и PD-2

Напомним, ВСУ начали массовую атаку примерно в 01:50 мск, она длилась около часа. Местные жители сообщили о примерно 30 взрывах. В результате ударов пострадали девять человек и одна женщина погибла.

Тимур Хингеев
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