Хинштейн назвал смертельную атаку более 100 дронов на Курск беспрецедентно жестоким

Ночной удар более 100 беспилотников по Курску был беспрецедентным по жестокости преступлением украинских нацистов. В результате атаки одна женщина погибла, повреждено 24 многоквартирных дома (МКД), сообщил у себя в телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Последствия атаки ВСУ. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Беспрецедентное по жестокости преступление украинских нацистов, ночной удар беспилотников по Курску. Пострадали девять человек, шесть из них — госпитализированы. К сожалению, одна бабушка 1940-го года рождения скончалась», – рассказал он в видеообращении.

По словам Хинштейна, 24 жилых МКД получили ущерб в ходе атаки, из которых три получили довольно большой урон. К вечеру эксперты должны понять, можно ли их отремонтировать. Людей планируют разместить в ПВР, куда их эвакуировали ещё ночью.

Последствия атаки дронов ВСУ на Курск. Фото © Телеграм / SKotlyarovKursk