Хинштейн назвал смертельную атаку более 100 дронов на Курск беспрецедентно жестоким
Хинштейн: При беспрецедентно жестокой атаке на Курск повреждено 24 МКД
Ночной удар более 100 беспилотников по Курску был беспрецедентным по жестокости преступлением украинских нацистов. В результате атаки одна женщина погибла, повреждено 24 многоквартирных дома (МКД), сообщил у себя в телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Последствия атаки ВСУ. Видео © Telegram / Александр Хинштейн
«Беспрецедентное по жестокости преступление украинских нацистов, ночной удар беспилотников по Курску. Пострадали девять человек, шесть из них — госпитализированы. К сожалению, одна бабушка 1940-го года рождения скончалась», – рассказал он в видеообращении.
По словам Хинштейна, 24 жилых МКД получили ущерб в ходе атаки, из которых три получили довольно большой урон. К вечеру эксперты должны понять, можно ли их отремонтировать. Людей планируют разместить в ПВР, куда их эвакуировали ещё ночью.
Под удар украинских БПЛА попала также станция скорой помощи, там повреждения получили 11 автомобилей. По словам исполняющего обязанности главы Курска Сергея Котлярова, всего при налёте дронов повреждены более 20 машин.
Напомним, что украинская армия провела массовую атаку беспилотниками по Курской области в 15 апреля в 1:50, она длилась более одного часа. Минобороны доложило, что над Курской областью сбиты 109 БПЛА. В результате было девять пострадавших и один погибший. Власти региона также показали разрушения от украинского обстрела.