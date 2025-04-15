Минобороны РФ: ПВО уничтожила 115 украинских дронов за ночь над регионами России
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Минувшей ночью российская ПВО отразила атаку 115 украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, над Курской областью сбиты 109 БПЛА, над Воронежской — три, по одному — над территориями Московской, Брянской и Орловской областей.
Напомним, что в Курске в результате сегодняшнего обстрела погибла 85-летняя женщина, ещё девять человек получили ранения. В городе возникли пожары, повреждены жилые дома и автомобили скорой помощи. Жители эвакуированы в пункты временного размещения.