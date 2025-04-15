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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 02:55

Оперштаб: В Курске 11 машин скорой помощи повреждены после атаки дронов ВСУ

Скорая помощь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / love4aya

Скорая помощь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / love4aya

В результате атаки дронов ВСУ на Курск повреждены 11 автомобилей скорой помощи. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы», — сообщили в оперштабе.

Там добавили, что информация о последствиях атаки уточняется.

ВСУ атаковали Курск дронами «Лютый» и PD-2
ВСУ атаковали Курск дронами «Лютый» и PD-2

Напомним, в ночь на 15 апреля Курск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате погибла 85-летняя женщина, ещё девять человек получили ранения различной степени тяжести, с ними работают медики. Возникли пожары в нескольких многоквартирных и частных домах. Жители повреждённых домов были оперативно эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения.

Никита Никонов
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