Оперштаб: В Курске 11 машин скорой помощи повреждены после атаки дронов ВСУ
Скорая помощь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / love4aya
В результате атаки дронов ВСУ на Курск повреждены 11 автомобилей скорой помощи. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы», — сообщили в оперштабе.
Там добавили, что информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, в ночь на 15 апреля Курск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате погибла 85-летняя женщина, ещё девять человек получили ранения различной степени тяжести, с ними работают медики. Возникли пожары в нескольких многоквартирных и частных домах. Жители повреждённых домов были оперативно эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения.