Оперштаб: В Курске 11 машин скорой помощи повреждены после атаки дронов ВСУ

В результате атаки дронов ВСУ на Курск повреждены 11 автомобилей скорой помощи. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы», — сообщили в оперштабе.

Там добавили, что информация о последствиях атаки уточняется.