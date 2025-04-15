Атаковавший дом в Курске дрон ВСУ нёс заряд с поражающими элементами
Стальной шарик из заряда, который нёс дрон ВСУ, атаковавший многоэтажку в Курске. Фото © Telegram / Курская область
Украинский беспилотник, который врезался в многоэтажный дом в Курске, нёс заряд с поражающими элементами. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Беспилотник был снаряжён поражающими элементами — стальными шарами», — говорится в сообщении.
Стальной шарик из заряда, который нёс дрон ВСУ, атаковавший многоэтажку в Курске. Фото © Telegram / Курская область
Также пресс-служба опубликовала фото последствий атаки БПЛА на многоэтажку на улице Веспремской.
Напомним, что в ночь на 15 апреля Курск стал объектом масштабной атаки беспилотников ВСУ. В результате ударов погибла 85-летняя женщина, а девять человек получили ранения различной степени тяжести. Они находятся под наблюдением медиков. В нескольких многоквартирных и частных домах вспыхнули пожары. Жителей этих зданий оперативно эвакуировали и разместили в ПВР. Всего над Курской областью были сбиты 109 БПЛА.