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Регион
15 апреля, 05:18

В Курске запустили горячую линию после массированной атаки более 100 БПЛА

Последствия атаки ВСУ по жилым домам. Обложка © Telegram / Курская область

Последствия атаки ВСУ по жилым домам. Обложка © Telegram / Курская область

В Курской области запустили горячую линию после массированной атаки более 100 украинских беспилотников. Региональная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для оперативного приёма обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. 8-910-311-52-34», — говорится в сообщении.

Также в регионе обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания различной помощи пострадавшим гражданам.

Оперштаб: В Курске 11 машин скорой помощи повреждены после атаки дронов ВСУ
Оперштаб: В Курске 11 машин скорой помощи повреждены после атаки дронов ВСУ

Напомним, что в ночь на 15 апреля Курск стал объектом масштабной атаки беспилотников ВСУ. В результате ударов погибла 85-летняя женщина, а девять человек получили ранения различной степени тяжести и находятся под наблюдением медиков. Пожары вспыхнули в нескольких многоквартирных и частных домах. Жители пострадавших зданий были оперативно эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения. Минобороны доложило, что над Курской областью сбиты 109 БПЛА.

Наталья Афонина
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