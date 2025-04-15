В Курске запустили горячую линию после массированной атаки более 100 БПЛА
Последствия атаки ВСУ по жилым домам. Обложка © Telegram / Курская область
В Курской области запустили горячую линию после массированной атаки более 100 украинских беспилотников. Региональная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Для оперативного приёма обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. 8-910-311-52-34», — говорится в сообщении.
Также в регионе обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания различной помощи пострадавшим гражданам.
Напомним, что в ночь на 15 апреля Курск стал объектом масштабной атаки беспилотников ВСУ. В результате ударов погибла 85-летняя женщина, а девять человек получили ранения различной степени тяжести и находятся под наблюдением медиков. Пожары вспыхнули в нескольких многоквартирных и частных домах. Жители пострадавших зданий были оперативно эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения. Минобороны доложило, что над Курской областью сбиты 109 БПЛА.