В Курске запустили горячую линию после массированной атаки более 100 БПЛА

В Курской области запустили горячую линию после массированной атаки более 100 украинских беспилотников. Региональная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи, сообщили в пресс-службе ведомства.



«Для оперативного приёма обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. 8-910-311-52-34», — говорится в сообщении.