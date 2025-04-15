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15 апреля, 02:22

Котляров: Пострадавшим от атаки БПЛА в Курске оказывают всю необходимую помощь

Врио главы Курска Котляров. Фото © Telegram / Сергей Котляров

Врио главы Курска Котляров. Фото © Telegram / Сергей Котляров

После атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом на улице Заводской в Курске по поручению врио губернатора Александра Хинштейна на место выехал и.о главы города Сергей Котляров. Он поделился информацией с места событий.

Котляров вещает с места событий. Видео © Telegram / Сергей Котляров

«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС и дежурные службы, как и в других частях города, где есть повреждения. Держу всё на контроле», — пишет Котляров в своём Telegram-канале.

Врио главы города напомнил гражданам о мерах предосторожности: при обнаружении обломков БПЛА нельзя к ним приближаться и прикасаться. О находке необходимо немедленно сообщить по телефону 112.

ВСУ атаковали Курск дронами «Лютый» и PD-2
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Напомним, сегодня ночью Курск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате погибла 85-летняя женщина, девять человек получили ранения различной степени тяжести. Возникли пожары в нескольких многоквартирных и частных домах. Атака также затронула гараж скорой помощи, повредив 11 автомобилей. Жители повреждённых домов размещены в пунктах временного размещения.

Антон Голыбин
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