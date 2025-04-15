Котляров: Пострадавшим от атаки БПЛА в Курске оказывают всю необходимую помощь
Врио главы Курска Котляров. Фото © Telegram / Сергей Котляров
После атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом на улице Заводской в Курске по поручению врио губернатора Александра Хинштейна на место выехал и.о главы города Сергей Котляров. Он поделился информацией с места событий.
Котляров вещает с места событий. Видео © Telegram / Сергей Котляров
«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС и дежурные службы, как и в других частях города, где есть повреждения. Держу всё на контроле», — пишет Котляров в своём Telegram-канале.
Врио главы города напомнил гражданам о мерах предосторожности: при обнаружении обломков БПЛА нельзя к ним приближаться и прикасаться. О находке необходимо немедленно сообщить по телефону 112.
Напомним, сегодня ночью Курск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате погибла 85-летняя женщина, девять человек получили ранения различной степени тяжести. Возникли пожары в нескольких многоквартирных и частных домах. Атака также затронула гараж скорой помощи, повредив 11 автомобилей. Жители повреждённых домов размещены в пунктах временного размещения.