Котляров: Пострадавшим от атаки БПЛА в Курске оказывают всю необходимую помощь

После атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом на улице Заводской в Курске по поручению врио губернатора Александра Хинштейна на место выехал и.о главы города Сергей Котляров. Он поделился информацией с места событий.

Котляров вещает с места событий. Видео © Telegram / Сергей Котляров

«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС и дежурные службы, как и в других частях города, где есть повреждения. Держу всё на контроле», — пишет Котляров в своём Telegram-канале.

Врио главы города напомнил гражданам о мерах предосторожности: при обнаружении обломков БПЛА нельзя к ним приближаться и прикасаться. О находке необходимо немедленно сообщить по телефону 112.