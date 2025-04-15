На «Рен-ТВ» пройдёт спецэфир программ «Тайны Чапман» и «Главные тайны мира»

В пятницу в 13:00 на канале «Рен-ТВ» стартует показ нашумевших расследований программы «Тайны Чапман», среди которых «Зачем планете вулканы?» и «Формула любви». Также будет представлен проект «Главные тайны мира» с передачами «Цветная эволюция» и «Добро пожаловать под землю!».

Эфир программы «Тайны Чапман» в 13:00 — «Зачем нужны вулканы?». Если бы все активные вулканы на Земле начали извергаться одновременно, планета превратилась бы в место с пепельными столбами, непроглядной темнотой и кислотными дождями. На планете, где насчитывается около полутора тысяч вулканов, температура резко упала бы, урожай погиб бы, а грунтовые воды загрязнились бы ядовитыми веществами. В такой ситуации выживание человека ставится под сомнение. Почему вулканы извергаются по отдельности и возможно ли их одновременное пробуждение? Как можно предсказать их активность? Являются ли они потенциальными разрушителями или, наоборот, спасителями для человечества?

Эфир программы «Тайны Чапман» в 14:00 — «Формула любви». Как произошло, что у обезьян исчезла шерсть? Удивительно, но наши предки стали менее волосатыми из-за любви. Исследования показывают, что гладкошёрстные приматы больше наслаждались объятиями и ласками, что делало их более привлекательными друг для друга. Естественный отбор учёл этот фактор, и когда наши предки начали ходить на двух ногах, то продолжили терять волосы. Оголённая кожа способствовала более длительным моментам близости, привязанности и заботе, что в итоге могло привести к любви. Но что такое любовь? Существует ли она на самом деле или наше поведение определяется инстинктами, которым мы придаём романтические названия?

Эфир программы «Главные тайны мира» в 15:00 — «Цветная эволюция». Главный цвет 2025 года — шоколадно-коричневый оттенок под названием «мокко-мусс». Дизайнеры считают, что этот цвет символизирует лёгкость и элегантность, что поддерживают в Европе и Америке. Однако для большинства россиян он ассоциируется с весенней распутицей или осенней слякотью. Почему восприятие цветов так отличается? Как наши предки видели окружающий мир? Какова роль цветового разнообразия на планете?

Эфир программы «Главные тайны мира» в 17:00 — «Добро пожаловать под землю!». В Германии началась работа над созданием цифрового реестра бункеров. В случае военного конфликта нужное убежище можно будет найти с помощью мобильного приложения. В Швейцарии планируют полностью убрать наземные грузовые перевозки и построить подземный город размером с московское метро, где будут работать роботы. Неужели наше будущее заключается в жизни под землёй? Какую подземную инфраструктуру уже разработали для нас? Возможно ли создать комфортные условия для жизни в недрах планеты?