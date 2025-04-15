Москва хочет мира: В Белом доме положительно оценили ход переговоров с РФ

Переговоры России и США идут продуктивно, в Вашингтоне видят желание Москвы завершить конфликт на Украине. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя результаты встречи спецпредставителя главы Штатов Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербурге 11 апреля.

«Я не хочу предвосхищать [результаты] этих переговоров. Я могу сказать, что это был продуктивный разговор. Как сказал вчера вечером Уиткофф, он верит, что Россия хочет завершить эту войну, и президент [США Дональд Трамп] также верит в это», — указала она.