Москва хочет мира: В Белом доме положительно оценили ход переговоров с РФ
Белый дом: Переговоры с РФ идут продуктивно, Москва хочет завершения конфликта
Белый дом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam
Переговоры России и США идут продуктивно, в Вашингтоне видят желание Москвы завершить конфликт на Украине. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя результаты встречи спецпредставителя главы Штатов Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербурге 11 апреля.
«Я не хочу предвосхищать [результаты] этих переговоров. Я могу сказать, что это был продуктивный разговор. Как сказал вчера вечером Уиткофф, он верит, что Россия хочет завершить эту войну, и президент [США Дональд Трамп] также верит в это», — указала она.
Ранее встречу Владимира Путина и Стивена Уиткоффа прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, переговоры были продуктивными, а Россия и США стоят на пороге «важного события».