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15 апреля, 19:02

Москва хочет мира: В Белом доме положительно оценили ход переговоров с РФ

Белый дом: Переговоры с РФ идут продуктивно, Москва хочет завершения конфликта

Белый дом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Белый дом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Переговоры России и США идут продуктивно, в Вашингтоне видят желание Москвы завершить конфликт на Украине. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя результаты встречи спецпредставителя главы Штатов Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербурге 11 апреля.

«Я не хочу предвосхищать [результаты] этих переговоров. Я могу сказать, что это был продуктивный разговор. Как сказал вчера вечером Уиткофф, он верит, что Россия хочет завершить эту войну, и президент [США Дональд Трамп] также верит в это», — указала она.

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Ранее встречу Владимира Путина и Стивена Уиткоффа прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, переговоры были продуктивными, а Россия и США стоят на пороге «важного события».

Юрий Лысенко
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