«На пороге чего-то важного»: Дмитриев сделал заявление по встрече Путина со спецпредом Трампа

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) прокоментировали встречу президента Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, которая состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал беседу продуктивной и написал об этом в соцсети Х.