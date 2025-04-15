Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 07:20

«На пороге чего-то важного»: Дмитриев сделал заявление по встрече Путина со спецпредом Трампа

Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Уиткоффа 11 апреля была продуктивной

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) прокоментировали встречу президента Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, которая состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал беседу продуктивной и написал об этом в соцсети Х.

«Продуктивная встреча», — ответил чиновник на пост Уиткоффа, в котором тот заявил, что Россия и США «находятся на пороге чего-то важного».

В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа
В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа

Напомним, 11 апреля в Петербург прилетал спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в тот же день провёл с ним встречу. Позже посланник Трампа увиделся с Путиным. Их переговоры длились 4,5 часа. Позже Стивен Уиткофф сообщил, что США активно ведут переговоры с Россией по украинскому вопросу.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Стив Уиткофф
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar