«На пороге чего-то важного»: Дмитриев сделал заявление по встрече Путина со спецпредом Трампа
Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Уиткоффа 11 апреля была продуктивной
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) прокоментировали встречу президента Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, которая состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал беседу продуктивной и написал об этом в соцсети Х.
«Продуктивная встреча», — ответил чиновник на пост Уиткоффа, в котором тот заявил, что Россия и США «находятся на пороге чего-то важного».
Напомним, 11 апреля в Петербург прилетал спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в тот же день провёл с ним встречу. Позже посланник Трампа увиделся с Путиным. Их переговоры длились 4,5 часа. Позже Стивен Уиткофф сообщил, что США активно ведут переговоры с Россией по украинскому вопросу.