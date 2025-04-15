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15 апреля, 19:24

Президент Мальдив Муиззу запретил въезд в страну по паспорту Израиля

Вид на столицу Мальдив Мале. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / haafitte37

Вид на столицу Мальдив Мале. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / haafitte37

Президент Мальдивской республики Мохамед Муиззу утвердил поправки к закону об иммиграции, согласно которым запрещается въезд в страну по паспорту Израиля. Об этом сказано в пресс-релизе канцелярии лидера республики. Ранее законопроект уже получил одобрение парламента.

«Поправка вносит в Закон об иммиграции новое положение, прямо запрещающее въезд на территорию Мальдивской Республики лицам, имеющим израильские паспорта. Ратификация отражает твёрдую позицию правительства в ответ на продолжающиеся зверства и акты геноцида, совершаемые Израилем в отношении палестинского народа», — сказано в публикации.

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Напомним, мальдивское руководство обозначило курс на запрет въезда в страну израильтянам ещё в июне 2024 года. Причиной стали разрушительные атаки армии еврейского государства в секторе Газа.

Юрий Лысенко
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