Президент Мальдив Муиззу запретил въезд в страну по паспорту Израиля

Президент Мальдивской республики Мохамед Муиззу утвердил поправки к закону об иммиграции, согласно которым запрещается въезд в страну по паспорту Израиля. Об этом сказано в пресс-релизе канцелярии лидера республики. Ранее законопроект уже получил одобрение парламента.

«Поправка вносит в Закон об иммиграции новое положение, прямо запрещающее въезд на территорию Мальдивской Республики лицам, имеющим израильские паспорта. Ратификация отражает твёрдую позицию правительства в ответ на продолжающиеся зверства и акты геноцида, совершаемые Израилем в отношении палестинского народа», — сказано в публикации.